鹿屋市で２９日夕方、軽トラックが横転し、運転していた男性が死亡しました。 鹿屋警察署によりますときょう午後5時ごろ、鹿屋市輝北町下百引の県道で、「軽トラックが横転している」と通行人から110番通報がありました。 この事故で、軽トラックを１人で運転していた志布志市の作業員、安野 孝千代さん71歳が、頭を強く打つなどして病院に運ばれましたが、2時間後に死亡が確認されました。 現場は片側1車線の緩やかな坂で、