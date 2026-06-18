中国メディアの紅星新聞は15日、サッカー日本代表の中村敬斗のレガース（すね当て/シンガード）が物議を醸していると報じた。同日に行われたワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第1戦で日本はオランダと2-2で引き分けた。記事は、左ウイングバックで先発出場した中村は後半12分に一時同点に追い付くゴールを挙げたことを紹介しつつ、「ゴール以上に注目を集めたのはレガースを着用していたのかどうかという点だった」とした