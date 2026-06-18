6月28日(日)まで東京・MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000にて上演中の『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古・無限城 突入』。シリーズ第6作となる本作では、刀鍛冶の里での激闘を経てさらなる成長を遂げた竈門炭治郎たちが、鬼舞辻󠄀無惨との決戦に向けて柱稽古に挑む姿を描く。さらに物語は無惨の本拠地・無限城へと舞台を移し、我妻善逸と獪岳、胡蝶しのぶと童磨による因縁の対決がついに幕を開ける。今回は初