「デビュー40周年ツアーが活況な南野さんですが、元夫が3月上旬にまた逮捕されたんです。彼女の仕事仲間は心配していました」（南野の知人）南野陽子（58）の元夫・金田充史容疑者（54）が3月6日、再び逮捕されていた。全国紙記者は言う。「逮捕容疑は2021年夏、金田容疑者が理事を務めていた山形市の学校法人『明徳学園』で、ほかの理事と共謀して虚偽の理事会議事録を作成し、校舎などを担保に約4200万円を負担させて学園に損害