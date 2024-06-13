6月12日に『スポーツ報知』がYahoo!ニュースで報じた、【工藤静香５４歳、美魔女なメイク姿！次女が作ったワンプレート朝食も素敵「１番好きな卵の黄身具合」】との記事にコメントが殺到している。【写真】これはネットニュースにならない、“四天王”２人の自然体な近影が美しいネットユーザーがざわついたのはもちろん、工藤静香が自身のインスタグラムに投稿した、次女・Koki,による「好きな黄身具合」のゆで卵や野菜を木製