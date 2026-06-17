菊池タクトさん推奨…強い打球生む「バット抱えヒッティング」打球速度を上げるには、下半身主導のスイングを習得する必要がある。小学生に多い上半身主導の“手打ち”を防止し、強い打球を飛ばすにはどんなドリルが効果的だろうか。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクでプロ選手を指導するなど野球スキルコーチとして活躍する菊池タクトさんは「バット抱えヒッティング」を推奨している。強く振ろうとした場合、バッ