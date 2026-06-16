フランスのマルセイユ出身、映画の美術スタッフを務めるティエリーさんは、パリ11区に暮らして約40年になります。自分の好きなエリアを優先した結果、住まいそのものはコンパクトに、持ち物を厳選したライフスタイルが確立されました。職業のメリットを活かした工夫たっぷりの50平米を、いざ拝見！（文・Keiko Sumino-Leblanc ）自力でフルリノベーションしたこだわりの住まい「トータル50平米、カレ法（※）だと大体30平米。小さ