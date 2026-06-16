「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）後半１２分に同点ゴールを決めた日本代表ＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝には、今も悩んだ際に連絡する恩師がいる。Ｇ大阪のＵ−２３監督として１９年に指導を受けた、現東京Ｖの森下仁志ヘッドコーチ（５３）だ。約３カ月の短い期間だったが、そこには中村が大きな成長を遂げるきっかけとなった意外な指導法があった。本格的な指導