DeNAは13日、ヘラル・エンカーナシオン選手が来日したと発表した。エンカーナシオンは球団を通じて「日本に来てとても興奮しています。早くチームメートに会いたいですし、チームに貢献できるよう全力で頑張るので、皆さん応援して下さい！」とコメント。エンカーナシオンはMLB通算4シーズンで94試合に出場して、打率.211、10本塁打、40打点の成績を残す。今季はここまで17試合に出場して、打率.176だった。