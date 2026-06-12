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【HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム[リサーキュレーションカラー/ネオンブルー]】 6月26日 発売予定 価格：3,300円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム[リサーキュレーションカラー/ネオンブルー]」を6月26日に発売する。価格は3,300円。