【HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム[リサーキュレーションカラー/ネオンブルー]】 6月26日 発売予定 価格：3,300円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム[リサーキュレーションカラー/ネオンブルー]」を6月26日に発売する。価格は3,300円。

本製品は、映画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場するMS「マイティーストライクフリーダムガンダム」の特別カラーを、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

エコプラリサーキュレーションのスペシャルマーキングシールが付属しており、「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」で印象的なアクションポーズ再現に特化した内部構造「SEEDアクションシステム」を搭載。

両脚の股関節の接続軸が個別で上下にスイング可動することで、つま先を伸ばし揃えるポージングができるほか、額部キャノンの解放状態をパーツの差し替えで再現できる。

腰部レールガンは展開し、一斉射撃状態を再現可能で、ビームサーベルやビームシールドなど豊富な武装のほか、ビームサーベルの連結状態を再現できるグリップも付属する。

(C)創通・サンライズ

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