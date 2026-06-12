情報社会の担い手育成に向けて高知高専で6月12日、企業や行政などと連携したキャリア教育が行われました。「情報セキュリティセミナー」と題した授業は、高知高専ソーシャルデザイン工学科のうち、情報セキュリティコースの4年生と3年生を対象に行われました。高知高専では自治体や高知県内外の企業、そして金融機関も含めた「産学官金連携」のキャリア教育プログラムを全国に先駆けて進めています。12日は内閣