【ロサンゼルス＝増田知基】韓国の男性７人組グループ「ＢＴＳ」は２９日、来年２月に米ロサンゼルスで開催されるグラミー賞に楽曲のエントリーをしないことを明らかにした。グラミー賞を主催するレコーディング・アカデミーが「最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス」部門を新設したことに反発したとみられる。メンバーがインスタグラムに「グラミー賞へのエントリーを行わないことを決めた。音楽が地域や言