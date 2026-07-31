家具やインテリア用品を販売するニトリから、三幸製菓のロングセラー商品『雪の宿』とコラボレーションした「『雪の宿』キッチンスポンジ」が発売され、話題を集めている。【写真】本物そっくり！『ニトリ』から発売された『雪の宿』スポンジコラボ提案から約5か月で商品化プレスリリースによると、新しい商品の開発中、試作品の見た目が『雪の宿』に似ていると開発担当者が気づいたことがきっかけで、誕生したという今回のコ