アメリカのトランプ大統領は30日、イスラム組織ハマスの完全な武装解除に向けた「歴史的な合意に達した」と発表しました。トランプ大統領は30日、自身が議長を務め、パレスチナ自治区ガザ地区の暫定統治を監督する機関「平和評議会」が、「ハマスとガザ地区内の全ての武装勢力の完全な武装解除に向けた歴史的な合意に達した」と発表しました。計画は段階的に実施され、ハマスの武装解除の完了に合わせてイスラエル軍は撤退し、国際