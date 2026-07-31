計画が完全に取り下げられなければワールドカップに参加しない方針です。FIFAは28日、ワールドカップなど主催大会の運営や商業事業を担う新会社を設立し、株式の一部を民間投資家に売却する構想を発表しました。UEFA＝ヨーロッパサッカー連盟は30日、加盟する55協会による緊急会合を開き、「ワールドカップは売り物ではない。外部の投資家がFIFA大会の権益を取得した瞬間から、サッカーは永遠に変わってしまう」と批判する声明を出