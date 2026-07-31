東京株式市場で、日経平均株価は一時、3400円を超えて上昇し、6万5000円台を回復しました。AI・半導体関連銘柄を中心に買い注文が広がり、31日午前の終値は、30日にくらべ、2704円82銭高い6万4572円25銭でした。一方、30日夜、円相場は一時1ドル＝157円台まで円高に進みましたが、市場では円高が長続きしないとの見方が多く、輸出企業への影響はいまのところ限定的となっています。