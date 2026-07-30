スマートフォンを使う際は、部屋をある程度明るく保つこと、画面の輝度を調整すること、20分ごとに遠くを眺める「20-20-20ルール」を取り入れることなど、すぐに始められる対策があります。暗闇でのスマホ操作を控えるとともに、40歳以降は定期的な眼科受診も心がけましょう。焦らず、着実に目にやさしい習慣を取り入れていただければと思います。 監修医師：柳 靖雄（医師） 東京大学医学部卒業。その後、東京大