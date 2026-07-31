海上保安庁は巡視艇などの航海日当について、およそ3700万円分の不正受給があったと明らかにしました。海上保安庁は2024年、長崎県で航海日当の不正受給が発覚したことを受け、記録が残る3年あまりについて全国で調査し、全ての管区であわせて3300人あまり、およそ3700万円の不正受給があったと公表しました。船を出していないのに出したことにする「カラ出港」など悪質なケースもあり、40年ほど前から不正受給が行われていたとい