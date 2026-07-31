イランの革命防衛隊は、アメリカからの攻撃への報復として中東にあるアメリカ軍の拠点を標的にしたと明らかにしました。【映像】イランによるミサイル攻撃の様子（30日公開）革命防衛隊は30日、ヨルダンに駐留するアメリカ軍に対し、複数の弾道ミサイルで攻撃し、F35戦闘機3機を完全に破壊したなどと発表しました。敵の将校ら数人を殺害したとしています。また、クウェートにある拠点にも攻撃したということです。革命防衛