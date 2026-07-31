ニューヨーク外国為替市場で30日、円相場が一時、5円ほど急騰し、1ドル＝157円台後半をつけました。アメリカメディアは、日本当局が為替介入に踏み切ったほか、アメリカ当局が為替介入の前段階とされる「レートチェック」を実施したと伝えています。30日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時、1ドル＝162円台後半から157円台後半まで5円ほど円高・ドル安が進みました。円の急騰についてブルームバーグは市場関係者の話とし