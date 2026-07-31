開幕前は最下位予想が相次いだヤクルトが、一時は首位争いを演じて球界を驚かせた。ところが交流戦以降は勢いを失い、投打の数字は急降下。快進撃はなぜ止まったのか。その背景には、若手主体のチームが抱える課題と、オスナを巡る思わぬ出来事があった。【写真をみる】ヤクルト優勝旅行で「ビキニ姿」で大はしゃぎする板野友美投打ともに数字は急落プロ野球前半戦が終了したが、セ・リーグの話題を席巻したのは良くも悪くもヤ