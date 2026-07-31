熊本地震の被災地では暑さに加え、断水も続く中、後片付けの作業が本格化しています。震度7を観測した熊本県宇城市から中継です。宇城市にある宇城クリーンセンターという、ごみ焼却施設です。きょう、ここで災害廃棄物の受け入れが始まりました。受け入れ開始は午前8時半でしたが、3時間ほどでかなりの量になっています。そして、災害廃棄物を持ち込む車の長い列ができていて、とぎれることはありません。こちらに来た人たちに話