アメリカの新興AI企業「アンソロピック」は30日、開発中のAIモデルが性能評価テスト中に3つの組織のシステムに侵入していたと発表しました。アンソロピックは、今月21日に「オープンAI」の開発中のAIモデルが性能評価テストの中で、別の企業にサイバー攻撃を仕掛けた事案を受け、自社内でおよそ14万件のテスト結果を対象に調査を実施していました。その結果、今年4月以降、3つの組織のシステムに侵入していたことがわかったという