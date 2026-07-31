円安の流れが続いていた円相場が急騰しました。政府・日銀が、円買い介入に動いたとの観測が強まっています。円相場は、一時1ドル＝157円台後半と、およそ2か月ぶりの円高水準をつけました。50分ほどの間に5円程度、円高・ドル安が進み、介入があったとの観測が高まっています。片山財務大臣：（為替介入したか？）その点について私はお答えできない。常に緊張感をもって対応している。ベッセント財務長官は、FOXニュースの取材で