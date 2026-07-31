いよいよ8月スタート。夏休みのお出かけを予定している方も多いかもしれませんが、この週末は厳しい暑さとなる見込みです。熱中症に十分警戒してください。各地で厳しい暑さに酷暑日のところも土日ともに太平洋高気圧に覆われ、関東から西では晴れる所が多くなりそうです。最高気温は35度以上の猛暑日となる地点が続出する見込みで、内陸部を中心に40度以上となる所もあるでしょう。特に日曜日は高松で40度と酷暑日の予想となっ