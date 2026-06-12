梅雨シーズンが本格化する中、カビが原因の肺炎に注意が必要です。【写真を見る】梅雨の長引く咳…白いカビが原因？「夏型過敏性肺炎」に注意【ひるおび】梅雨の時期に増加「夏型過敏性肺炎」とはいとう王子神谷内科外科クリニック伊藤博道院長：まず「過敏性肺炎」は、カビやホコリやばい菌に対するアレルギー反応で起こる肺炎です。中でも、腐った建材やお風呂場などの水回りに生える「トリコスポロン」というカビによる「過敏