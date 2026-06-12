韓国代表が先制を許すも逆転勝利

北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われ、2-1で韓国が勝利。

逆転勝利で白星発進となった。

開幕戦のメキシコ対南アフリカに続いて行われた一戦。ホン・ミョンボ監督率いる韓国がボールを握って攻撃を組み立てるのに対し、チェコはサイドからのシンプルなクロスやセットプレーなど高さを生かしてゴール狙う構図となった。

前半をスコアレスで折り返すと、後半11分にスルーパスに抜け出した韓国のエースFWソン・フンミンがGKと1対1の決定機を迎えたが、飛び出したGKマチェイ・コヴァールに防がれたゴールは奪えない。

その直後の同14分、チェコはDFヴラディミール ・ツォウファルが右サイドからゴール前へロングスローを送り、キャプテンのDFラディスラフ・クレイチがヘディングで押し込んで試合の均衡が破れた。

先制を許した韓国は失点直後にFWファン・ヒチャンを投入して反撃体勢に。すると同22分にボックス内でMFイ・ガンインからのパスを受けたMFファン・インボムが巧みなコントロールからGKの頭上を抜くチップキックシュートを流し込み、試合を振り出しに戻した。

同32分にはチェコがフリーキックからゴールネットを揺らしたがオフサイドで得点は認められず。肝を冷やした韓国だったが、同35分に右サイドを抜け出したファン・インボムの折り返しを途中出場のFWオ・ヒョンギュが合わせて勝ち越しに成功した。その後、チェコに再びロングスローから決定機を作られるも、FC東京で活躍するGKキム・スンギュが間一髪のところでボールをかき出して失点を防いだ。

11大会連続12回目の出場となる韓国。今大会は逆転勝利での白星発進となった。（FOOTBALL ZONE編集部）