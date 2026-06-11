SWIRE AURBIS SWR-AR1000使用イメージ シリウスは、元ソニーや元パイオニアの技術者が参画し、ヘッドフォンでもスピーカーでもない、新しい音響カテゴリー“パーソナル・シアター・スピーカー”として開発した「SWIRE AURBIS(スワイア オルビス) SWR-AR1000」の一般販売を9月上旬から開始する。価格は43,780円。 Makuakeで1月からクラウドファンディング実施してい