売った相手からの驚きの連絡問題：1台のBMW 7シリーズを、2台所有したのと同じことになるのはどんな時？【画像】ラグジュアリーを極めたフラッグシップモデル【最新型BMW 7シリーズを詳しく見る】全39枚答え：同じ1台を2度所有し、売却してから買い戻すまでの間に、完全にレストアされていた時。ヴィップ・クカナタンさんのBMW 7シリーズ AUTOCAR英国在住のヴィップ・クカナタンさんは、まさにそんな幸運な人