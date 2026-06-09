きょう6月9日は語呂合わせで「ロックの日」です。これに合わせて家の鍵かけ習慣を見直してもらおうと、富山市で鍵かけを呼びかける催しが行われました。富山駅で行われた呼びかけでは、富山市の徳風幼稚園の年長児54人に、富山県警カギかけヒーローの「KEYレンジャーツーロックV」が鍵かけの大切さを伝える寸劇を披露しました。日本ロックセキュリティ協同組合富山支部の担当者は、ゴミ出しに出ている間に