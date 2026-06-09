中国国際航空は、北京首都〜ビシュケク線を7月17日に新規就航する。月・金・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA321型機を使用する。所要時間は北京/首都発が5時間40分、ビシュケク発が4時間50分。ビシュケクは、キルギスの首都。同路線はこの他に、中国南方航空が週3往復を運航している。■ダイヤCA893北京/首都（17：00）〜ビシュケク（20：40）／月・金・日CA894ビシュケク（22：10）〜北京/首都（05：00+1）／月・金