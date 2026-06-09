爽やかな色白のルックス、試合が始まれば堂々たる強気なプレー。若手雀士の注目株がMの舞台で大暴れだ。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージE卓が6月8日に行われ、渡辺史哉（連盟）が首位で3rdステージ進出を決めた。2位で2ndステージ進出を決めたのは日向藍子（渋谷ABEMAS・最高位戦）。【映像】若さ溢れる！渡辺史哉、Mリーガーたちを蹴散らす親跳満第1試合は東家から本田朋広（TEAM