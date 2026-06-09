爽やかな色白のルックス、試合が始まれば堂々たる強気なプレー。若手雀士の注目株がMの舞台で大暴れだ。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージE卓が6月8日に行われ、渡辺史哉（連盟）が首位で3rdステージ進出を決めた。2位で2ndステージ進出を決めたのは日向藍子（渋谷ABEMAS・最高位戦）。

【映像】若さ溢れる！渡辺史哉、Mリーガーたちを蹴散らす親跳満

第1試合は東家から本田朋広（TEAM雷電・連盟）、園田賢（赤坂ドリブンズ・最高位戦）、日向、渡辺の並びで開始。東1局から本田に大きなリードを許すも、東4局の親番で渡辺史哉に反撃のチャンスが訪れた。4巡目にダブ東とドラの北のシャンポン待ちでリーチをかけると、ダブ東をツモ。リーチ・ツモ・ダブ東・ドラ2・裏ドラの1万8000点を入手した。逃げ切りを図る南3局、4着目で親の日向が園田から満貫をロン。これで渡辺史哉は2着目へ後退した。

南3局1本場、渡辺史哉は發を仕掛けて1100点（＋300点）のツモアガリ。これで再び日向を逆転した。最後の親番となった南4局。8索、7索、そして赤5索まで切った河で6・9索待ちという絶好の形からリーチ。園田から一発で9索が切られ、リーチ・一発・平和・ドラの1万2000点を加点。同1本場は流局で試合終了、渡辺史哉はトップで＋64.0を獲得した。

合間のインタビューでは「ものすごくうれしいです！」とコメント。「緊張はしましたが、同卓の選手が優しくて、すごく楽しいと思っていました」と終始笑顔でMリーグスタジオでのデビュー戦を振り返った。

第2試合は東家から日向、渡辺史哉、園田、本田の並びで開始。東3局、園田が親満貫をツモり先行。僅差の4着目で迎えた南1局1本場、日向の親リーチに対して渡辺史哉は3索と發のシャンポン待ちでテンパイすると、本田から發をロン。發・赤の2600点（＋300点）を加点。結果次第では敗退の可能性もあっただけに、大きなアガリとなった。

最後は自分で決めた。南4局は9筒ポンから仕掛け、中とカン2筒を鳴いて五・八万待ちのテンパイ。親の本田も親満貫の仕掛けを入れたが、その本田にツモ番を渡すことなく1100点のツモで締めくくった。

試合後は「1位通過をしたくて、最後は日向さんには辛く打とうかなと思っていました」とコメント。南4局に仕掛けを行ったことについては「めっちゃ怖かったです」「本当に危なかったですね、最後はツイてました」。

「1位で通過すること」を目指して練習してきたと語った渡辺史哉。3rdステージでは自団体のトップランナー、白鳥翔（渋谷ABEMAS・連盟）と対戦するが「意識はしていないが、勝ったら白鳥さんと（同卓する）は思っていた」とコメント。最後は視聴者へ「皆さんの応援のおかげで勝ち上がることができました。次は白鳥さんとの対戦なので、楽しみに待っていてください」と笑顔で締めた。

【第1試合結果】

1着 渡辺史哉（連盟）4万4000点／＋64.0

2着 日向藍子（渋谷ABEMAS・最高位戦）2万9900点／＋9.9

3着 本田朋広（TEAM雷電・連盟）2万6500点／▲13.5

4着 園田賢（赤坂ドリブンズ・最高位戦）−400点／▲60.4

【第2試合結果】

1着 園田賢（赤坂ドリブンズ・最高位戦）3万8500点／＋58.5

2着 日向藍子（渋谷ABEMAS・最高位戦）2万6900点／＋6.9

3着 渡辺史哉（連盟）1万9100点／▲20.9

4着 本田朋広（TEAM雷電・連盟）1万5500点／▲44.5

【最終結果】

1位 渡辺史哉（連盟）＋43.1

2位 日向藍子（渋谷ABEMAS・最高位戦）＋16.8

3位 園田賢（赤坂ドリブンズ・最高位戦）▲1.9

4位 本田朋広（TEAM雷電・連盟）▲58.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）