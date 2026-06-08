日本航空（JAL）は、米メジャーリーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手を描いた特別塗装機「DREAM SHO JET」（エアバスA350-900型機、機体記号：JA08XJ）の運航終了に合わせ、イベントを開催する。ラストフライトは、6月10日の福岡発東京/羽田行きJL326便となる。東京/羽田発のラストフライトとなるJL323便の出発に合わせ、搭乗口では大谷選手の等身大パネル展示、特別アナウンス、駐機場では社員によるお