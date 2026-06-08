俳優の芳根京子（29）が5日、Instagramを更新。自然体な姿に多くの反響が寄せられている。【映像】芳根京子の水着姿やプライベートショットこれまでもドラマ撮影時のオフショットやイタリア旅行を満喫する様子など、仕事やプライベートについて発信してきた芳根。2025年7月7日には舞台で共演した俳優・柚希礼音のInstagramに登場し、ナイトプールを楽しむ水着姿が話題になっていた。自然体なプライベートショットに反響2026