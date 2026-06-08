全日本空輸（ANA）は、「富士山静岡空港で乗り継いで沖縄へ行こう！キャンペーン」を実施している。札幌/千歳発静岡行きのNH1262便と静岡発沖縄/那覇行きのNH1263便に乗り継ぎで搭乗した人を対象に、先着400名に新千歳空港と那覇空港のANA FESTAで利用できる1,500円分の電子クーポンをプレゼントする。対象搭乗期間は5月19日から9月30日まで。対象運賃はマイル積算可能な国内線全運賃。座席を使用しない幼児は対象外。さらに、ANA