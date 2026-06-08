アーティスト・俳優の中尾ミエが、傘寿である80歳の誕生日を迎えた6月6日、東京・丸の内コットンクラブにてバースデーライブ『中尾ミエ80th birthday live No Time At All 〜人生もっともっと楽しまなくちゃ〜』を開催した。【写真】80歳とは思えない圧巻のパフォーマンスを見せた中尾ミエきらびやかな照明がステージを照らす中、実力派バンドメンバーによる軽快な演奏に導かれて中尾ミエが登場。オープニング曲「Welcome to m