日本最大級の競走馬セール「セレクトセール2026」は14日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで2日目の当歳部門が行われた。（金額は税抜き）この日最初に登場したイクイノックス産駒がいきなり2億超えを記録。「キングズハーレクイーンの2026」が2億円での高額落札となった。購買者はサイバーエージェント・藤田晋会長。イクイノックス産駒は前日の1歳部門でも上場14頭中8頭が1億円超と人気を博していた。母キングズハー