俳優の畑芽育さん（24）が2026年5月29日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「5月は美食家！」畑さんは、「5月は美食家！」といい、和風の部屋で膝を抱えて座るショットを含む11枚の写真を投稿した。「ほんのり続く誕生日。嬉」とつづった。インスタグラムに投稿された写真のうち3枚目と4枚目では、グレーの浴衣を着用。髪はアップにし、くつろいだ様子で笑顔を披露していた。8枚目では髪を下ろしてアップショ