ＮＨＫ・桑子真帆アナウンサーが６日、同局「クローズアップ現代」（月〜木曜、後７・３０）に出演し、番組を離れることを報告した。番組の最終版、画面が切り替わり「私、今日をもって番組を離れることになりました」と明かし「どうすればより伝わるかを考え続ける日々でしたが、まだまだこの番組が伝えなければならないことがたくさんあります。これからもクローズアップ現代をどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつし