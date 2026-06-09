「’24年末に報じられた中居正広氏をめぐる一連の騒動後、フジテレビではアナウンサーの退職が相次いでいる状況です」こう語るのは、フジテレビ関係者だ。近年、社員アナウンサーの流出が留まることをしらないフジテレビだが、その状況は今後も続いていくようだ。「‘25年3月に、西岡孝洋アナ、椿原慶子アナ、永島優美アナが一気に退職。その後もこの傾向は止まらず、直近では‘26年3月に小澤陽子アナ、勝野健アナ、竹内友佳アナな