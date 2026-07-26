■MLBメッツードジャース（日本時間26日、シティ・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのメッツ戦に今季19度目の先発登板。6回、100球を投げて被安打5、奪三振5、四死球3、失点1（自責点1）で、今季11勝目の権利を手にしてマウンドを降りた。山本はこの試合に勝てば、日米通算100勝となる。その快挙達成はドジャースのブルペン陣に託された。山本は1