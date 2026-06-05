脳を若返らせる習慣は何か。脳内科医の加藤俊徳さんは「映画や本を見る・読むだけでも脳番地を鍛えられるが、若返る脳をつくるのなら、『見る・読む』で終わらせず『書く』へとつなげていくといい。そのときに書く道具にこだわることも大切だ」という――。※本稿は、加藤俊徳『80代でも若返る脳』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Liderina※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Liderina■脳力