新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ラブコメアニメ無料大放出月間」と題し、６月５日（金）より４週連続でラブコメアニメ６シリーズ７作品の無料一挙放送を実施する。 本企画では、笑いあり、ときめきありの恋模様やキャラクターたちのすれ違う思い、甘酸っぱい青春を描いたラブコメアニメを厳選。６月５日（金）〜28日（日）にわたり「ABEMA」に新たに入荷するとともに毎週末に４週連続で全話無料一挙放送する。 ライ