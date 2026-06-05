ABEMAでラブコメアニメ無料大放出、４週連続毎週末に一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ラブコメアニメ無料大放出月間」と題し、６月５日（金）より４週連続でラブコメアニメ６シリーズ７作品の無料一挙放送を実施する。
本企画では、笑いあり、ときめきありの恋模様やキャラクターたちのすれ違う思い、甘酸っぱい青春を描いたラブコメアニメを厳選。６月５日（金）〜28日（日）にわたり「ABEMA」に新たに入荷するとともに毎週末に４週連続で全話無料一挙放送する。
ラインナップは、本音を隠せなくなった少年と無表情少女が繰り広げる青春ラブコメ『変態王子と笑わない猫。』、ライトノベル作家の兄とイラストレーターの妹が織りなすドタバタコメディ『エロマンガ先生』、卒業を控えた高校生たちと転校生の再会から始まる青春群像劇『Just Because!』、成績至上主義の学園で最底辺クラスの奮闘を描く学園ラブコメ『バカとテストと召喚獣』シリーズ、めがねを忘れた女の子とゼロ距離から始まるムズキュン純真ラブコメディ『好きな子がめがねを忘れた』、そして不幸体質な男子高校生とイケメン彼女の日常を描く『可愛いだけじゃない式守さん』の６シリーズ７作品。なお、放送後１週間は全話無料で楽しめる。
(C)2013 さがら総・株式会社KADOKAWAメディアファクトリー刊／「変猫。」製作委員会
(C)2016 伏見つかさ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／EMP
(C)FOA/Just Because! 製作委員会
(C)2010 Kenji Inoue／KADOKAWA／バカとテストと召喚獣製作委員会
（C)藤近小梅／SQUARE ENIX・製作委員会がめがねを忘れた
(C)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会
本企画では、笑いあり、ときめきありの恋模様やキャラクターたちのすれ違う思い、甘酸っぱい青春を描いたラブコメアニメを厳選。６月５日（金）〜28日（日）にわたり「ABEMA」に新たに入荷するとともに毎週末に４週連続で全話無料一挙放送する。
(C)2013 さがら総・株式会社KADOKAWAメディアファクトリー刊／「変猫。」製作委員会
(C)2016 伏見つかさ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／EMP
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