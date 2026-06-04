お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが２日、オフィシャルブログを更新。６人組キッズクリエイターグループ「有名になりたい」のメンバーとして活動している８歳の長女・さくらちゃんの思わぬ寝落ち姿を公開し、ファンをほっこりさせている。 あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いを笑いを交えてつづ