パンサー尾形の妻、８歳長女の階段手前での寝落ち姿に爆笑
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが２日、オフィシャルブログを更新。６人組キッズクリエイターグループ「有名になりたい」のメンバーとして活動している８歳の長女・さくらちゃんの思わぬ寝落ち姿を公開し、ファンをほっこりさせている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いを笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「力尽きる場所よ、、、笑」と題してブログを更新すると、「お友達を送り届け、帰ってきて 私が下の部屋でお仕事してた」と切り出し、「なんか、静かでね」と自宅の様子をつづった。
続けて「え、？いる？ さくちゃんーっっ！！！？」と娘の姿を探すと、「え、、」とスマートフォンやお菓子の袋が近くに置かれたまま、階段を上がる直前で力尽きたような状態で眠っている娘の姿を公開。
あいさんは「寝てる、、笑」と驚きつつ、「階段登る前に力尽きてる爆爆爆爆」「本当どこでも寝れる女です。笑」とユーモアたっぷりにコメント。
思わぬ場所で眠ってしまった娘の姿にファンからも「２人とも可愛い」「今日も一日!!全力投球で頑張ったサクちゃんガス欠なるまで戦ったのね!!偉かったね」「ミクちゃんがそっと寄り添う姿が またなんとも言えません」「ミクちゃんが側にいるのたまらん」「かわいい」「さくちゃんお疲れさま！！」「ミクちゃんがちゃんと守って側にいる感じが微笑ましい」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いを笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
続けて「え、？いる？ さくちゃんーっっ！！！？」と娘の姿を探すと、「え、、」とスマートフォンやお菓子の袋が近くに置かれたまま、階段を上がる直前で力尽きたような状態で眠っている娘の姿を公開。
あいさんは「寝てる、、笑」と驚きつつ、「階段登る前に力尽きてる爆爆爆爆」「本当どこでも寝れる女です。笑」とユーモアたっぷりにコメント。
思わぬ場所で眠ってしまった娘の姿にファンからも「２人とも可愛い」「今日も一日!!全力投球で頑張ったサクちゃんガス欠なるまで戦ったのね!!偉かったね」「ミクちゃんがそっと寄り添う姿が またなんとも言えません」「ミクちゃんが側にいるのたまらん」「かわいい」「さくちゃんお疲れさま！！」「ミクちゃんがちゃんと守って側にいる感じが微笑ましい」などの声が寄せられている。