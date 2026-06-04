ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。6月4日（木）放送の同番組では、「ネコヨガ」や「野良ネコの緊急出産に密着」などを特集する。【写真】「ヨガ中に失礼します」客の背中の上でくつろぐネコ今回のいぬコメンテーターは、ももいろクローバーZから2人目の出演となる玉井詩織。愛犬・イロハくんの話題では、高城れにに続き、ももクロとも深い関わりがあ