ネコと触れ合いながらヨガのポーズ！大人気の「ネコヨガ」で贅沢なハプニングも

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

6月4日（木）放送の同番組では、「ネコヨガ」や「野良ネコの緊急出産に密着」などを特集する。

【写真】「ヨガ中に失礼します」客の背中の上でくつろぐネコ

今回のいぬコメンテーターは、ももいろクローバーZから2人目の出演となる玉井詩織。

愛犬・イロハくんの話題では、高城れにに続き、ももクロとも深い関わりがある名前の由来を明かすことに。

◆ネコと人が心を通わせる「ネコヨガ」

都内の保護ネコカフェで毎月開催されている、大人気の「ネコヨガ」を調査。

人間が床に寝転んでネコたちと同じ目線になり、頭をごっつんこしてあいさつを交わすなど、普通のカフェ営業では味わえない至近距離での触れ合いに癒やされる。

ヨガの最中でも写真撮影が可能で、ポーズ中の客の背中の上にネコが乗るといった贅沢なハプニングも。

体験料の一部はそのまま保護活動の資金へと充てられており、気軽な支援の形として注目を集めている。

◆命の現場…野良ネコの緊急出産に密着

歌手・細川たかし激似の模様で大人気となったスターネコ「磯辺海苔男」くん。

その飼い主であり、これまで1000匹以上のネコをTNRしてきたボランティアのマリリンさんに密着する。

おなかに赤ちゃんがいる状態で保護された野良ネコに対し、「堕胎させずに自宅で産ませ、必ず避妊・去勢を条件に譲渡する」という信念のもと活動するマリリンさん。

ある日、留守中に親ネコが突如産気づく事態となり、急遽帰宅するも生まれた赤ちゃんの中に体が冷え切って動かない子が…。

ドライヤーでの保温や迅速な授乳など、新たな命を守ろうとする決死の活動に密着した。

このほか番組では、「Bリーグチームを支えるワークワン」なども紹介される。